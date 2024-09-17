訛稱營養劑集運抵港　中五生便利店收值210萬毒品斷正

為打擊販毒集團利用集運方式進行毒品販運，海關毒品調查科人員在市內多間集運公司進行突擊搜查。自2024年1月1日至今，香港海關採取代號「狙擊者II」的執法行動，以打擊不法分子利用集運方式進行毒品販運。直至昨日(16日)，海關在行動中，破獲29宗毒品販運案件，查獲逾65公斤的毒品，總市值超過2500萬港元，並拘捕5名男子。

其中，關員在經過一連串風險評估及情報分析，於上周四(12日)在葵涌一間集運商的貨倉，鎖定一個從美國到港、報稱是營養補充劑的空運包裹，經查驗後，發現當中藏有兩公斤懷疑霹靂可卡因，市值約210萬港元。經跟進調查後，關員隨即採取監控遞送行動。至今日(17日)，在荃灣拘捕一名身穿校服的17歲中五男學生，他當時在荃灣一間便利店，相信是收取了報酬而收取涉案的包裹，海關遂以涉嫌「販運危險藥物」罪，拘捕該名17歲少年。

這是海關首次發現毒販利用便利店，收取藏有毒品的包裹，企圖增加海關的執法難度。海關提醒便利店店主及職員必須提高警覺，如懷疑有任何人士利用便利店從事販運危險藥物的活動，應盡快通知海關，避免受到牽連。