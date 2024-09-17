八達通料明年推新讀卡機　拍卡付款同時領優惠

八達通公司表示，將推出新一代八達通讀卡機，有連線上網功能，處理能力亦較高，例如用戶可在用八達通拍卡付款的同時領取優惠券、自動換取泊車優惠、透過八達通App叫車等。八達通亦計劃為新機加入個人化功能，允許商戶自行錄製及上傳心儀的拍卡聲，即除了熟悉的「嘟」聲，亦有機會加入動物或人聲。新機將在今年稍後在個別商戶逐步進行測試，預料明年推出。

跨境支付方面，八達通今年3月底推出「全國通卡」，港人憑卡可在香港和內地共336個城市乘搭公共交通工具，至今已賣出超過5萬張。八達通稱正積極拓展跨境支付，除了內地，市民亦可透過八達通App，於泰國800萬商戶使用PromptPay服務付款，而八達通銀聯卡則可在南韓超過95萬個ZeroPay消費點付款，公司目前正研究將跨境支付服務擴展至日本，但未有具體時間表。

另外，八達通今年1月起開放的士支付網絡，讓銀聯、AlipayHK、內地支付寶、WeChat Pay HK及微信支付等加入，開放支付網絡後，透過商用版八達通App收款的的士司機，由2.1萬名增至2.5萬名。整體在過去4年，八達通在的士上的使用量升幅達10倍。八達通正與「的士車隊」的中標公司商討，希望讓更多的士司機使用八達通收款，便利乘客。