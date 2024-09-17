街市檔販呻中秋生意淡薄　「海鮮都喺上面買落嚟」

今年中秋熱氣逼人，但做節氣氛卻似乎未見熾熱。街市檔販均表示，受移民潮、北上消費浪潮等影響，中秋正日生意未見特別興旺。有檔主直言有市民「連海鮮都喺上面（內地）買落嚟」，甚至大歎比平時生意更差。不過，有市民仍逆市花逾3,000港元做節，比去年多近半，認為今年「熱鬧咗」，自己買海鮮亦要排隊等候。

東網記者今日（17日）下午3時許到銅鑼灣鵝頸街市視察，可見人流頗多，但主要集中於魚檔及海鮮檔。豬肉檔負責人陳先生表示，近年打邊爐做節愈趨普遍，豬肉檔生意逐漸大不如前，「啲後生唔搞咁多嘢架喇，你睇我舊第一刀（拜神豬肉較常用部位）都未賣過」，加上受移民潮等因素影響，今天生意未見特別多，反而比平時略顯淡靜。菜檔負責人李小姐亦認為生意比平時更差，無奈指向店內單薄人流大歎「靜局」，「你睇吓邊有人啫？總之就係靜啦。」海鮮檔負責人何先生則形容生意「過得去」，比平日多兩、三成，不少客人均表示打邊爐做節，但比往年中秋遜色，直言受北上消費影響，大呻生意難做，「唔單止北上做節，仲北上買餸落黎，連海鮮都喺上面買落嚟！」

雖然經濟不景，但仍有市民大手做節。李小姐表示，今天於海鮮檔購買1,000多港元魚蝦，加上早前已購買1,000多港元的盆菜，一家八口今年共花3,000多港元做節，比去年花2,000多港元多近半。她認為今天街市比往年做節熱鬧，未有被經濟影響，自己亦要在檔口等好一陣才能買得心頭好。一家五口做節的梁小姐則表示，今年預計用2,000多港元做節，與往年相若，未有因經濟不景而「縮皮」，「始終一年都係得一次，唔會特別慳。」