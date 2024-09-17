中秋深夜迎超級月亮　視覺上較平時大7%

今日(17日)是人月兩團圓的中秋節，今晚更有一個又圓又大的「超級月亮」，陪伴市民共度佳節。天文台預料，今日的月出時間大約為傍晚5時58分，惟由於距離日落尚有半小時，故只在天空沒有太厚雲層時，可看到月亮慢慢升起，由於較近地平線，會有月亮較平時大的錯覺。

超級月亮有機會在晚上11時57分出現，屆時「月上中天」升至最高點，由於月球會運行至近地點，若天氣情況許可，市民就有機會欣賞到又圓又大「超級月亮」，視覺上直徑會比平均大約7%，至於滿月則會在中秋節翌日早上出現。

天文台稱，今午部分時間有陽光及酷熱，稍後逐漸多雲、有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。市民是否能夠見到「超級月亮」，就要視乎雲量及驟雨出現的時間，料驟雨過後，有機會在雲與雲之間的隙縫見到月亮。

今次滿月會在中秋節翌日早上出現，惟天文台指，月球也會在中秋節和翌日運行至「近地點」(即最接近地球的位置)附近，過程中最短距離約只有357,400公里，屆時肉眼所見的月亮，其直徑與當月球和地球的距離是在平均值時相比，在視覺上會增大約7%。