中風癱婦萌自殺念頭　居家物理治療展新生

港公營醫療人手短缺問題嚴重，去年流失120名物理治療師，成為專職醫療部門「重災區」。一名76歲婆婆向《東呼即應》反映，指她因中風致左側偏癱，在公院住院期間康復進度不理想，一度萌生自殺念頭。她稱之後離院接受社區支援，有物理治療師上門服務，她終可持拐杖行走。有物理治療師指，上門服務可關注患者心理情緒、活動環境等實際情況。有業界代表認為，物理治療師上門服務將是必然趨勢，亦可讓病人避免不必要或過早入住院舍。

根據醫院管理局早前向立法會特別財委會提交文件顯示，專職醫療人員去年度流失513人，其中物理治療師佔120人，佔流失總數大約23%。物理治療對於經歷運動創傷、慢性疼痛、肢體殘障或者需要術後康復的病人來說，相當關鍵及重要。但公營醫療系統人手不足，令病人輪候治療時間加長。有時為了加快處理個案，醫患之間的互動相對較少，難免予人「敷衍了事」的感覺。

現年76歲的吳太，10年前因中風導致左側偏癱，需要短暫住公立醫院治療。她憶述，當時醫生轉介她到沙田醫院的療養院，安排做物理治療，每日45分鐘，做完便回病房，但進展不理想，一度萌生自殺念頭。她稱「當時喺病房好熱，自己把扇掉喺地上，又無人幫我執返，覺得自己好淒涼，無人幫到我，當時想不如（從窗邊）跳落去，了結人生。」

歷時3個月的物理治療，不足以令吳太有明顯成效，她記得出院當日腳仍站不穩。正正出現這個情況，醫院將吳太個案轉交至香港耀能協會，安排上門物理治療，吳太的心態亦得以改變，自己堅強地站起來。她表示「之前行唔郁，依家揸住一支拐杖，都可以每日喺家中走動，早餐、午餐及晚餐後各行5個圈，都有15個圈。」

港耀能協會一級物理治療師黎潤影，曾任公立醫院物理治療師。她指出，公院物理治療門診服務與上門的工作性質不一，門診是按醫生轉介作治療，而上門服務不僅關注患者的身體功能，還會留意其他層面，例如患者的心理情緒、活動參與及環境因數等。她認為，上門服務可讓治療師了解患者的真實生活環境情況，並根據個人需要作出建議，例如家中長者有何動作和安全事項，或者社區設施都可使用到，鼓勵長者建立平時做運動的習慣，並非有治療師到場才做運動。

香港物理治療學會執委黃源宏表示，香港物理治療可分為四大類，除公私營外，還有非政府機構營辦的社區服務，最後一類是用於大學教學及研究，而吳太所接受治療，就屬於社區服務。他強調，當病人離開醫院後，社區跟進是重要的，否則病情很容易惡化，引致併發症及復發。上門物理治療是一種社區支援服務，為不同病人在不同復康階段，避免不必要或過早入住院舍，而衍生出上門物理治療。黃源宏認為，這項上門服務是一個必然的趨勢，因治療師透過上門服務，盡量維持患者的居家生活，最能保障患者的生活質素。