灣仔海濱中秋無人機表演　月餅玉兔大熊貓齊慶祝

又到一年一度「食燈籠，玩月餅」的中秋節！灣仔海濱今日(17日)有1,000架無人機於夜空齊集，交織多幕中秋節慶場景，展示玉兔、月餅等圖案，又在維港上空送上火舞巨龍表演，吸引數百名觀眾到場欣賞。此外，今年大坑舞火龍的規模升級，新增銅鑼灣道的定點表演區，不少小朋友合力舞動由1萬顆LED燈點亮的小火龍。

灣仔海濱今晚上演中秋無人機表演，距離活動開始前30分鐘，現場已擠滿數百名市民及遊客等候活動開始，雖然灣仔今晚氣溫一度高達攝氏32度，但仍無阻現場觀眾的熱情。搭正晚上8時，灣仔海濱上空準時迎來1,000架無人機，展示各種以中秋節慶為主題的圖案，包括玉兔、月餅、傳統風琴紙燈籠、玉兔燈籠、熊貓造型燈籠等，現場觀眾紛紛拿起手機「打卡」留影。同時，維港上空亦首次出現火龍在天，呼應大坑經典舞火龍。整場無人機表演長約10分鐘。

此外，今年大坑舞火龍的規模升級，新增銅鑼灣道的定點表演區，亦有小童舞動由1萬顆LED燈點亮的小火龍。大坑舞火龍總指揮張國豪昨日(16日)早上在電台節目表示，昨晚的人流大約擠滿大坑70%至80%範圍，留意到很多內地遊客到大坑欣賞舞火龍，尤其吸引年輕人，估計他們之前未看過此表演，料今晚會吸引更多人流。他介紹，今年表演特色是舞動LED燈點亮的火龍，形容昨晚出場時「搶晒風頭」，帶來很多歡樂。