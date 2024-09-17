公然討論性交易事宜　兩內地漢涉操縱兩俄女賣淫被捕

澳門路氹一賭場酒店近日有男子滋擾賭客，酒店保安見狀將其帶到保安室了解，其後另有一男兩女靠近並搭訕，甚至旁若無人地討論操控賣淫事宜，該保安聞言隨即報案。澳門執法部門今日(17日)表示，上周先後被拘捕兩名內地男子，他們涉嫌操控兩名俄羅斯籍女子在澳門賣淫，案件已移送檢察院處理。

兩名被捕內地男子同姓張，分別為20歲及30餘歲，持通行證或內地護照，報稱無業及銷售員，其中30多歲男子否認操縱賣淫。兩名疑從事賣淫的俄羅斯籍女子均20餘歲，均否認在澳門賣淫，由於她們從事與旅客身份不符活動，已移送出入境部門處理。

案情指，路氹一賭場酒店保安員上周四(12日)報案，指在工作期間目睹一名男子滋擾賭客，於是將其帶往保安室處理。期間，其中一名涉案張男則帶同兩名俄羅斯籍女子走近正被帶往保安室的男子並與其搭訕，明目張膽地談及操控賣淫事宜，保安員聞言即報案處理。

澳門執法人員接報到場後，帶走涉案一男兩女，其中張男承認曾協助並安排兩名俄女賣淫，且已成功交易3次，又供認由其表哥，即較年長的張男邀請到澳門做「皮條客」，每次成功協助賣淫，表哥會給予3,000元人民幣報酬。至上周六(14日)，執法人員在氹仔望德聖母灣大馬路某酒店大堂，截獲另一名涉案張男，查問下有人供稱不認識其「表弟」，亦否認操控賣淫，其身上則被檢獲1.6萬港元懷疑操控賣淫的犯罪所得。綜合調查，有強烈迹象顯上述兩名內地男子涉及操控賣淫，人員於是將之拘捕。