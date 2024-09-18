中秋熱鬧過後　海濱垃圾遍地遺煲蠟殘骸　清潔工晨早「執手尾」

昨日（17日）中秋節，不少地方因應節日舉行慶祝活動。惟熱鬧過後，東網記者今晨（18日）走訪熱門地點卻發現垃圾遍地，甚至看到煲蠟的殘骸。垃圾主要為食物、飲品包裝及一些中秋燈籠殘骸等。

康文署早前舉行的中秋綵燈會，昨日是於維多利亞公園最後一日展出。記者今晨約6時30分走訪維園，其裝飾未拆除，依然保持着節日氣氛，現場環境亦大致清潔，垃圾桶也不見有垃圾堆積，已經有不少長者前往做運動。而另一熱門賞月地點觀塘海濱花園卻呈現出完全相反的情況，現場不僅充斥大量垃圾，更有疑似煲蠟後的棄置物。觀塘海濱公園經過昨夜一晚後產生了大量垃圾，有垃圾堆放在垃圾桶旁邊，而垃圾桶卻不見有滿瀉。垃圾主要為各類包裝、裝飾殘骸及燈籠殘骸等。有垃圾隨地丟棄在路上、海傍及草地上。現場有清潔工正在打掃「執手尾」。

除此之外，昨日同樣舉行了中秋節日活動的西九龍文化區公園也有發現被隨地丟棄的垃圾。西九昨日舉行活動時的各類攤位今晨未撤去，不少攤位上見到許多飲用水樽以及一些證照胡亂堆放在攤位上。同時現場地上還有一些被遺棄裝飾物、包裝及燈籠殘骸，現場有的多個垃圾桶也已滿瀉，惟現場未見有清潔人員打掃。

康文署曾呼籲市民，在歡度中秋佳節時保持地方清潔及愛護公物，切勿煲蠟或將燃點的蠟燭插在地面、草地或沙灘上，切勿拋擲熒光棒或其他物品到樹上，或放孔明燈。在康文署轄下場地（包括公園、泳灘及燒烤場）亂拋垃圾可被罰款3,000港元，煲蠟、拋擲物件到樹上或放孔明燈則最高可被判罰款2,000港元及監禁14天。