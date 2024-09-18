今年首8個月錄2950萬訪港旅客　上月近450萬人次訪港

經濟低迷，政府推出不少措施吸引遊客。旅發局今日(18日)公布上月初步統計的訪港旅客數字近450萬人次，按年上升逾9%，當中半數為過夜旅客。今年首8個月共錄得超過2,950萬訪港旅客人次，按年增加四成半，其中內地旅客佔約2,300萬人次，非內地旅客則錄得660萬人次，按年分別上升約39%及63%。局方表示十一假期將有連串慶祝活動，包括舉辦無人機表演、「幻彩詠香江」十一特別版、廟街夜市優惠、全港電車免費乘車日等。

旅發局表示，將於下周六(28日)晚上在灣仔海濱舉辦無人機表演；將於下月上演特別版的「幻彩詠香江」，匯演會設置更多光束燈加強燈光效果，部分參與匯演的大廈更會加插樓頂煙火效果；「食聚廟街」夜市食檔將於10月1日至7日期間推出消費優惠，市民及旅客購買指定美食，可享75折優惠，以及全港市民及旅客於10月1日可免費乘搭電車。

旅發局總幹事程鼎一表示，十一假期間有多達400項不同慶祝活動，局方也加強在內地市場推出一系列的宣傳，吸引旅客訪港，親身感受香港多姿多彩的旅遊體驗。