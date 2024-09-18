港大研穿戴式血糖持續監測系統　減「篤手指」不適及疼痛感

傳統「篤手指」採血監測血糖的方法，有時為患者帶來疼痛和不便。港大工程團隊研發一種革命性的連續血糖監測系統，新型連續血糖監測系統設計針對現有創入式穿戴器需植入探針至皮下組織作監測，可減少病人的疼痛感和不適。

由香港大學工程學院、港大李嘉誠醫學院、浙江大學及廣州醫科大學組成的跨學科研究團隊開發的一種連續血糖監測系統，新系統大小如硬幣，包括一個微針陣列，用於微創皮下血糖取樣，設計針對現有創入式穿戴器需植入探針至皮下組織作監測，可減少病人的疼痛感和不適，水凝膠傳導層黏彈性和高擴散能力令設備緊貼皮膚，確保使用過程中穩定且有效。

系統核心技術OECTs是一種生化信號放大器，大幅改善了傳統電化學傳感器的信噪比（SNR），是可穿戴傳感技術的一項重大技術進展，有效提升血糖讀數精確度可可靠性，對實現精準的糖尿病管理至關重要。

港大電機電子工程系張世明表示，新開發的CGM系統結合了最先進的生物傳感器、微創工具和水凝膠。與傳統CGM相比，這款全集成的CGM抗噪聲能力更強、可靠程度更高且穿戴更舒適。