本港中學生參加內地青年火箭挑戰賽　總分排名第二

暑假多挑戰，基督教香港信義會宏信書院的學生7月受邀往青海省茫崖市冷湖鎮參加由冷湖實驗室舉辦的冷湖火箭排行榜「U18 全球青少年火箭發射挑戰賽」，是本港首間獲邀並參賽的學校。學生與來自全國各地20多所學校的同學同場較量，以自製火箭獲得佳績，總分更在賽事中排名第二，參賽同學獲益匪淺，校方亦在新學年加強了航天科技的課程安排。

校方指，今次參賽是繼3月書院獲參與製作人造衛星後，香港中學航天科技教育的另一次突破。在香港，由於受到地理環境及法規上限制，學生只容許製作水火箭，今次參賽學生有機會在內地航天專家指導及安全的環境下，學習使用固體燃料（火藥）製作火箭並發射升空，亦是全港首批中學生有幸參與此嘗試。校方對學生其後獲得佳績亦感驕傲。

挑戰賽吸引了來自北京、山東、香港等20多所學校百多名學生參與，屬高水準的青少年航天科技賽事。比賽以火箭發射高度、着陸後的結構完整性及發射後的技術報告作為評分標準。參賽學生Isaac表示「製造火箭是一個複雜的過程，涉及編寫程式和物理學計算，我們曾出現數次失誤」，在火箭發射前3日，更連續數天不眠不休，他指這次難忘的參賽經歷令他對火箭製作產生濃厚興趣，希望來年有機會再度參與，挑戰更高紀錄。

另一參賽學生Jason亦稱，他們在比賽完結後，繼續向當地的專家請教改良火箭發射高度的方法，並自發動手製作另一枝火箭，結果火箭「在深夜11時發射升空，高度達973米！」

9月開始的新學年，宏信書院在小四至中三級引入航天課程，每個循環周兩節獨立課堂，建立完整的航天課程大綱，此外，書院正與內地單位商討課程協作，包括在大灣區尋找適合場地製作固體燃料火箭，亦會和中國宇航學會合作，在校園成立全港首間航天教育實驗室Space Hub，預計10月下旬竣工。