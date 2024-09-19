打擊中秋節期間西九龍違例駕駛　拘11人包括1販毒男

警員在中秋節假間(17至18日)在西九龍區內進行執法行動，打擊「酒後駕駛」、「藥後駕駛」、「非法賽車」、「超速駕駛」及「非法改裝行動」等罪行，期間利用隱型戰車在區內快速公路巡邏，包括大埔道、龍翔道、呈祥道、西九龍快速公路及西九龍走廊等，重點打擊非法賽車及超速活動。

行動中，執法部門拘捕8男3女本地人(28至50歲)，當中一名男子涉嫌「販運危險藥物」、一名女子涉嫌「管有危險藥物」、兩名男子及一名女子涉嫌「停牌期間駕駛」、「駕駛時沒有第三者保險」及「容許他人停牌期間駕駛」，其餘五名男子及一名女子涉嫌「酒後駕駛」。所有被捕人現已獲准保釋候查，須於10月中旬報到。

此外，警員亦截獲8輛懷疑曾非法改裝或不符合法例規定的私家車，涉嫌違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》。經初步檢驗後，有關車輛懷疑改裝「死氣喉」、車尾定風翼突出車身、改裝軚盤及擋風玻璃破裂等。有關車輛已被扣留在九龍灣車輛扣留及檢驗中心待進一步檢驗。另外，人員亦向3輛車發出欠妥車輛報告。

行動期間，警員亦於西九龍區內多個地點設置數碼雷達偵測，共偵察到123輛車輛涉及超速行駛，稍後將會向有關司機發出傳票。