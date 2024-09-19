綠置居今起揀樓　麗玥苑B座樓王開售後迅速被揀走

「綠置居2023」在今日（19日）開始揀樓。今次是「綠置居」首次推出3房大單位，長沙灣麗玥苑B座的「樓王」在開售後約40分鐘已被迅速揀走。有等候揀樓人士指今次抽中十分幸運，笑言「真係整定嘅」，已計劃好要揀3房大單位，認為面積大是最吸引她的因素；而成功揀樓的華富邨重置戶也在揀樓後笑逐顏開，指「鬆咗口氣」，2人家庭選擇了中型單位，又大讚長沙灣麗玥苑交通方便好住。

記者今早9時到位於觀塘的綠置居售樓處，首輪揀樓人士已開始入場，另有不少次輪揀樓人士到場視察，現場有逾百人等候，揀樓處人頭湧湧，不少人都擠在揀樓屏幕前，時刻留意單位最新情況，在「樓王」3908被揀走時，人群紛紛發出嘆息聲。

周女士是華富邨重建戶，9時首輪到售樓處揀樓，揀完「鬆一口氣、好感恩」，選了自己心儀的B座低層中型單位，她指選擇此單位是環境好，座向望公園，交通便利，故不太擔心地區轉變，相信以後和丈夫兩人會「住得好過以前」。

黃先生與太太二人也是華富邨重建戶，選擇了400多呎的中型單位，對於首次推出的3房大單位他則指只有兩人居住無太大需要，加上麗玥苑交通十分方便，地理位置好，也不擔心會不習慣，「我哋退休人士，剩係落街買餐餸煮吓飯，其實呢度仲方便過華富邨，因為我睇過一落去就係彌敦道，大把食肆、大把商場」。黃生又稱，現時居住華富邨公屋，即使日後獲安置，若他和太太其中一人百年歸老，擔心剩下一人會被安置到一人細單位，另外也希望將綠置居單位可在以後留予子女。

張太今早特地提早到場視察環境，她指一家人用了「家有長者」身份抽中，心儀麗玥苑的B座或C座8號3房大單位，若揀不到則會以面積大作為考量，選擇其他大型單位。她又指現時居住葵青區，故搬到長沙灣也非常近，對於地理位置十分滿意。張太笑言對自己成功揀樓感十分幸福，「我都無諗過，諗住攞200幾蚊搏下，點知仲要第一個number（號碼）！」

今期「綠置居2023」新推售的長沙灣麗玥苑共提供2359個單位，另亦會重售鑽石山啟鑽苑、油塘高宏苑和馬鞍山錦柏苑被「撻訂」的貨尾單位。今次推售的所有綠置居單位的折扣率為評定市值折減48%，麗玥苑單位的售價介乎約154萬港元至約461萬港元不等。