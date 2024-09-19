網上匿名招聘廣告收集個人資料或違私隱條例　私隱署主動調查

個人資料私隱專員公署今日（19日）表示，今年6月至9月期間，審視13個網上招聘平台的22,270則招聘廣告，當中發現有23則匿名招聘廣告收集求職者個人資料，可能涉及違反《私隱條例》的相關規定，公署主動正對5間刊登匿名招聘廣告的機構進行調查。

另外，公署呼籲求職者在未能確定身分的情況下應提高警惕，切勿隨便回覆匿名廣告並提供個人資料；亦呼籲僱主刊登招聘廣告需披露機構身分，避免刊登匿名招聘廣告收集求職者的個人資料等。

另外，公署亦發布打擊「起底」條文生效三年的執法工作成效，由2021年10月1日至今年8月31日，合共處理3,234宗「起底」個案，其中主動經網上巡查發現「起底」個案較2022年同期大跌90%，「起底」原因主要為金錢糾紛（42%），以及人際關係糾紛（31%）。

期間，公署共向46個網上平台發出了2032個停止披露通知，涉及33494個「起底」訊息，遵從率逾95%；成功移除249個用作「起底」的頻道。另外，公署就363宗個案展開刑事，並將88宗案件轉介予執法部門繼續跟進；拘捕行動則有58次，共59人被捕，當中已有37名被補人士被落案起訴，被裁定罪名成立的有26人。