部分公屋收回後翻新需時逾百日　申訴署主動調查當局流程安排

申訴專員公署今日(19日)表示，房委會現時翻新一個空置單位的工作指標為44天，公署留意到過去三年，翻新空置單位的平均所需時間接近這個目標；然而，有小部分單位超過100天才完成翻新，最長時間的一宗個案更為197天。房委會和房協收回及翻新公屋單位的流程是否妥善及具效率，直接影響到正在輪候公屋的家庭能否盡早入住公屋。故公署決定展開主動調查行動，詳細審研當局收回公屋單位以再作編配的流程和安排。

公署稱，香港房屋委員會和香港房屋協會每年均會因不同原因（例如戶主離世、遷入院舍、購置資助出售房屋或違反租約等）收回公共租住房屋單位再重新編配。去年度（2023/24），房委會編配了約23,600個單位，當中包括約19,700個回收單位。隨着當局近年着力加強打擊濫用公屋行為，預期被收回的公屋單位數目會增加。而根據現行程序，在上訴期間，當局會暫緩收回單位。公署關注，上訴的流程及程序是否有空間改善和加快。

另一方面，公署不時收到投訴，指稱當局在收回公屋單位時，沒有妥善處理遷出戶主（特別是獨居戶主）遺留在單位內的物品，例如沒有聯絡有關戶主或其親人，以及在未得到戶主同意下將單位內的物品隨意棄掉。申訴專員陳積志表示歡迎市民以書面提出意見。請於2024年10月14日或之前把意見送達申訴專員公署。