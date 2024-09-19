11內地城市便利投票措施　關注組促建立內地港人選民登記冊

現階段可先集中處理已經登記為選民的內地港人，處理他們的投票便利措施。

隨着疫情之後內地與香港恢復通關，不少港人都前往內地學習、居住或時常兩地往返。內地港人投票便利關注組（關注組）表示，十分關注內地港人如何能在各選舉中登記做選民，並積極參與投票，獲政府提供更多便利條件。而內地港人選民的登記及投票便利措施可以大致分為多個具體措施。

關注組建議，首階段可先在內地港人較多的目標城市進行，包括北京、上海和粵港澳大灣區的廣東省9個內地城市提供投票便利措施。關注組還對目前登記成選民需要居住地址有異議，不過現階段可先集中處理已經登記為選民的內地港人，在首階段先處理他們的投票便利措施，之後再考慮處理內地港人選民登記問題及擴大試點範圍等。

關注組還提出，可考慮建立特定類別的內地港人選民登記冊，第二階段再建立內地港人選民登記機制。第一階段讓在目標城市及其周邊的內地港人通過嚴謹、可核查、多重身份疊加驗證的方式在指定電子平台先註冊登記成為內地港人選民， 成為這類特定選民後可以通過指定渠道及方式參與香港的選舉投票。

對於安全性關注稱以真正內地港人選民身份在政府預設的電子選舉平台進行投票，以政府現有的智方便應用程式做核實身份之用。如要避免被黑客入侵，可以採取電郵核實、手機核實，人面識別及信件核實等多重認證疊加的方式。另外，關注組強調，並非是在內地實施香港法律，而是提供便利給內地港人選民。