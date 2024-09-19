「詩凝」美容師無牌行醫　官考慮性質嚴重且有傷者　判囚7星期

前年有女子在佐敦詩凝美容注射肉毒桿菌素後疑中毒，落手打針的女董事已認罪，在詩凝美容工作的美容師，否認兩項無牌行醫罪受審，早前被裁定其中一罪罪成。該美容師今（19日）被九龍城裁判法院裁判官林子康判囚7星期。林官指被告在案中角色重要性較輕，報告顯示她已吸取教訓。但考慮到控罪性質嚴重，本案亦有人受傷，對公眾的人身安全造成影響，林官最終決定判處監禁7星期。

38歲被告劉璐，報稱任職美容師。她原被控兩項非註冊醫生施行醫藥治療（包括外科手術）導致該人受人身傷害罪，但經審訊後被裁定其中一罪罪成。同一事件中，詩凝美容44歲女董事張敏，早前承認3項無牌行醫罪，被判監4個月。本案涉及姓錢及姓仇兩名事主。劉璐沒有律師代表。她審訊時自辯稱，她由內地來港，在案發前兩星期上班，以為張敏有「針牌」，她是遭誤導。

裁判官早前裁決時指，沒證據顯示香港有「針牌」這回事；認為被告明知張敏並非註冊醫生，或故意漠視張是否註冊醫生，裁定被告跟張有共識，讓張為錢姓事主打針，判被告就其中一罪罪成。就姓仇姓事主方面，法庭認為，無法證明被告跟張敏就仇打針一事有協議，裁定此罪罪名不成立。

案件編號：KCCC 3135/2023