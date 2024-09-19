控方指元朗暴動案　起因可歸咎林卓廷發動及參與

前民主黨議員林卓廷等7人同被控於2019年7月21日在港鐵元朗站參與暴動。區院法官陳廣池早前裁定7名被告均表證成立，眾人自辯後，案件押後至今天（19日）作控辯雙方結案陳詞。就林卓廷方面，控方指林到元朗並非是履行其作為議員的職務，甚至是濫用職權，以達致其私人目的。控方指林當時實際是暗示及明示他人進入元朗生事，且有向白衣人挑釁。控方直指是次暴動的其中一個起因可歸咎於林的發動及參與。

7名被告包括林卓廷(44歲)、庾家豪(36歲)、陳永晞(38歲)、葉鑫昇(32歲)、鄺浩林(27歲)、尹仲明(49歲)及楊朗(29歲)，他們被控於2019年7月21日在港鐵元朗站大堂，連同其他身份不詳人士參與暴動。控方今早先作結案陳詞，就林卓廷方面，他自辯稱到現場是為履行議員職務，作為調停及要保護市民。但控方指林並非元朗區的議員，過往在議會除處理北區水貨客等問題，鮮有提及元朗事務。

控方指林到現場反而是鼓動了在港鐵站付費區的人士。林在現場曾不斷大叫白衣人是黑社會，並抹黑他們，其後亦有人跟隨林呼叫，林明顯並非作出調停，而是挑釁在場人士，並令現場升溫，屬火上加油，且無考慮白衣人的感受。控方指當時白衣人一方有舉牌顯示他們要「保衞家園」，林卻稱看不到，顯示他對於對方訴求視而不見，沒有嘗試了解並調停。控方又指林對於案件的參與程度極高，曾使用揚聲器並指揮付費區內人士的行動，並站在前線壯大聲勢。控方指林當時的行為是對白衣人挑引及作對抗，並指揮大局，即使當時有警員在場亦會將他拘捕。

至於其餘6名被告，控方指出他們在現場均有作出不同的行為，並對白衣人作出挑釁。部分被告更曾參與對白衣人射水，該些行為屬激烈且有挑釁及攻擊性，不會阻止到白衣人，只令衝突提升。控方又指該些被告就留在現場的辯解均不可信，且認為他們均知道現場發生甚麼事而選擇留低。

案件編號：DCCC 1106/2020、DCCC 1132/2022