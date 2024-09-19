旅遊「搏殺」輸清卅萬貴利　情侶遭扣證件報案　兩內地大耳窿被捕

一對情侶到澳門旅遊耍樂期間，在賭場輸清本金後借「貴利」繼續「搏殺」，最終「倒錢落海」，懷疑因感無力還款最終報案求助。澳門執法部門今日(19日)表示，接報後拘捕兩名內地「大耳窿」，並起回報案情侶的旅行證件，當局將追查涉案人士下落，案件涉「貴利」及「文件的索取或接受罪」移送檢察院處理。

兩名被捕內地男子分別姓廖，36歲，報稱商人；另一內地男姓陳，31歲，報稱無業。案中情侶事主為非澳門青年。案情指，涉案情侶上周五(13日)到澳門遊玩，期間在路氹娛樂場認識一名疑犯。至本周日(15日)，兩人輸光帶來的現金後聯絡疑犯借錢，隨後兩名疑犯一併到場，在情侶租住的酒店房商量借錢事宜。

該對情侶與兩名疑犯及後在同區另一酒店房內達成交易，其中一姓廖疑犯借出30萬港元籌碼予情侶賭博，並要求女方簽下電子借據，同時扣起二人旅行證件，當百家樂賭局贏出需抽投注額20%作利息。惟在一輪「搏殺」後，該對情侶鎩羽而歸，截至本周一(16日)凌晨4時輸清借來的賭本，期間更被抽取達35萬港元利息。

案中情侶最後獲對方放行籌錢，但二人無力還錢於是在本周一早上8時許報案求助，澳門執法部門調查後在路氹帶查涉案兩名疑犯，並在其中一人租住的酒店房間起回案中情侶的證件，惟疑犯拒絕交代案情。