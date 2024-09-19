文錦渡出境貨車走私鉑金　檢1000萬元貨拘男司機

由於貴價金屬上個月價格不停上漲，香港海關不排除有走私分子會鋌而走險，偷運貴價金屬到內地變簤，繼而賺取差價。文錦渡管制站關員透過風險評估及情報分析後進行反走行動，上周五(13日)截查一輛報稱空載的出境貨車，從表面看該車與其他一般空載貨車沒有很大分別，惟在擺放電池位置，則有不尋常使用過的痕迹，且以鎖頭及螺絲重重鎖住，引起關員極大懷疑。

因此，關員針對此位置作深入檢查，以工具將鎖住電池箱的鐵網打開，發現該箱不尋常地被膠蓋和鐵枝鎖實，遂再以工具把其一一打開後，在兩組電池中間一狹窄位置，檢獲8塊、重約41公斤鉑金，市值約1,000萬港元，並拘捕48歲男貨車司機，他已獲准保釋候查。這是海關偵破的歷來最大宗走私鉑金案，

海關㫕示，由此可見不法分子希望藉住將一些走私物品收藏於車輛非常隱蔽的地方，以逃避海關人員的偵測。但無論收藏的手法如何複雜，收藏地方如何隱蔽，海關絕對有能力偵查到走私活動及走私物品。海關會展開針對性反走私行動，全力遏止相關的活動。

鉑金的用途相當廣泛，包括製造首飾、工業用途或作投資保值等，海關亦留意到近日貴金屬價格不斷上升，尤其是鉑金，因此不排除走私分子將鉑金走私到內地以滿足投資需求。海關會繼續深入調查鉑金來源、貨物擁有人，當中是否涉及洗黑錢或集團操控等，案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。海關將繼續透過精準情報分析及風險管理去打擊任何類型的走私活動。