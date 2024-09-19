應對極端天氣　監管局公布《處理渠務工作》守則　明日生效

為應對極端天氣等問題，物業管理業監管局今日（19日）公布《處理渠務工作》操守守則，該守則將於明日（20日）起生效。監管局表示，為協助應對各種極端情況，監管局已先後發出過多項操守守則。而此次發布的《處理渠務工作》操守守則亦有諮詢過各個有關部門。

監管局主席黃江天表示，為協助物管業界應對極端天氣有機會引發的突發情況和意外事故如水浸、洪水、山泥傾瀉、山坡倒塌等，並提前作好準備及部署緊急應變措施，監管局先後發出了《處理緊急事故》、《樹木管理工作》和《斜坡管理工作》及最新的《處理渠務工作》操守守則，物管業界可依循有關指引行事，以保障業戶的生命財產安全。

監管局就制訂此操守守則及相關良好作業指南參考了有關法規及守則，包 括《建築物條例》（第123章）、《佔用人法律責任條例》（第314章）、《建築物管理條例》（第344章）及渠務署發出的《Guidelineson Flood Resilience》，並已諮詢監管局認可專業團體、物管業界、業主組織和民政事務總署、屋宇署、渠務署及勞工處等政府部門及機構的意見並已適當地將有關意見反映於操守守則及良好作業指南內。