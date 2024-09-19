10月美酒佳餚巡禮延長至5天　旅發局看好市道　冀旅客「玩耐啲」

愛酒人士有福了！香港美酒佳餚巡禮將於下月23日起，一連5日在中環海濱活動空間舉行，今年香港旅遊發展局首次延長活動至5天，並延長開放時間至晚上11時。值得留意的是，今年活動將不會派發膠杯，歡迎到場人士自備酒杯。旅發局節目及旅遊產品拓展總經理陳俊文今日（19日）在記者會表示，今年會和航空公司及旅行社做推廣套票，希望吸引東南亞、美加、日韓等地旅客來港參加，預計有約15萬人次入場。入場券及品味通行證將於明日（20日）起在網上發售。

為配合「走塑令」，旅發局指今年將不派發塑膠杯，歡迎參與人士自備有腳酒杯入場，憑自備酒杯每人將可獲贈紀念杯套乙個。而部分網上套票也會送贈紀念玻璃杯，最平290港元，當中包括1張入場券、8張品酒券及1隻紀念玻璃酒杯；而不包含酒杯的套票則需200港元，包括1張入場券及8張品酒券；一般入場門票則為40港元。市民若有興趣購票，可在下月15日前於網上訂購，每款「品味通行證」可享20港元的早鳥折扣優惠。

香港旅遊發展局主席彭耀佳表示，活動去年吸引了10幾萬人次入場，亦有來自海外旅客特別來港參加，故今年擴大規模，有逾300個攤位參與。今年亦新加入了威士忌及氈酒區，進一步擴展美酒版圖，新登場國家展區包括英國、澳洲、智利及泰國展區；並呈獻全球35國家及地區優質美酒，包括法國（波爾多、勃根地）、意大利、德國、西班牙、中國等經典頂級佳釀。

被問及延長舉辦日數，陳俊文表示，去年活動的氣氛非常好，收到意見希望延長日數和時間，故今年可以讓市民旅客「玩耐啲」，亦看好市道，相信此標誌性活動有助吸引不同人士前往，旅發局預計今年會有15萬人次入場，當中有10%為海外旅客。至於膠杯方面，他坦言為配合政策，鼓勵參加者自備酒杯或現場買酒杯。