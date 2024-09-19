最新失業率錄3%　逾12.2萬人無工開　較上期增4500人

政府統計處今日(19日)公布最新勞動人口統計數字，今年6月至8月經季節性調整的失業率為3%，與今年5月至7月的數字相同。至於就業不足率在該兩段期間亦保持不變，維持於1.2%的水平。失業人數(不經季節性調整)由5月至7月的117,800人上升至今年6月至8月的122,300人，增加約4,500人。就業不足人數方面，今年6月至8月的數字為47,500人，與今年5月至7月的數字相同。

勞工及福利局表示，6月至8月經季節性調整的失業率維持在3%，與上期相同。就業不足率亦維持在1.2%不變。勞動人口進一步上升4,400人至3,830,800人。總就業人數大致保持平穩，為3,708,500人，失業人數升4,500人至122,300人。

最新一期各個行業的失業率與上期相比變動不一。零售業的失業率維持在4.3%不變。住宿服務業的失業率上升0.4個百分點至3.5%，餐飲服務活動業的失業率微升0.1個百分點至5.1%。一些其他行業的失業率亦上升，尤其是樓房裝飾、修葺及保養業和資訊及通訊業。另一方面，一些行業的失業率下跌，尤其是保險業、進出口貿易及批發業和運輸業。

展望將來，整體勞工市場短期內應會維持偏緊，儘管一些行業的就業情況或會因其業務繼續面對挑戰而承受壓力。