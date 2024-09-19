巴士椅背寫煽動字句　29歲男子被判監10個月

一名男子涉嫌在今年3月至4月期間，持續在不同的公共巴士乘客座位椅背上寫上「光時」及「香港獨立」等具煽動意圖的字句，國安處於6月採取執法行動，拘捕該男子，並控告其3項「出於煽動意圖作出一項或多項具煽動意圖的作為」，及2項摧毀或損壞財產罪。被告今（19日）於西九龍裁判法院承認當中的3項煽動罪，被總裁判官蘇惠德判囚10個月。

29歲被告鍾文傑，辯方求情指被告沒有案底，案發時於銀行業工作。辯方指案件雖有持續性，但滲透性不算強。他又指被告只想表達有言論自由，但現時明白言論自由非絕對，其社會實驗注定失敗。裁判官指被告是一而再再而三在公共交通工具寫上相關字句。裁判官又指被告是刻意選擇在上層後排位置寫上該些字句，因不易被職員發現但會令他人可看見。裁判官又指從他帶箱頭筆些上巴士並在犯案後棄掉，顯示非一時衝動，最終3罪共判監10個月。

被告分別承認於2024年3月23日至3月25日、2024年3月28日至4月21日、4月27日，在公共巴士乘客座位椅背上寫上陳述和公開展示該等陳述，具意圖引起中國公民、香港永久性居民或在特區的人，對 《中華人民共和國憲法》確定的國家根本制度的憎恨或藐視，或對其離叛；引起中國公民、香港永久性居民或在特區的人，對特區的憲制秩序、行政、立法或司法機關的憎恨或 藐視，或對其離叛等。他另被控2項摧毀或損壞財產罪，則獲批准不提證供起訴。

案情指被告分別於今年3月23日、3月28日及4月26日登上3輛不同的巴士上層坐下，其後被發現他坐下的坐位附近之椅背分別被人寫上「光時」、「香港獨立」及「民族自強」等字句。而3輛巴士的閉路電視均拍到他入座的情況，其後巴士職員即發現該些字句。就4月的事件，有警員在巴士上一直監視被告，並見到他用箱路筆寫上該些字句，下車後將箱頭筆棄置。被告在被捕後承認曾寫上該些字句，並稱是一時衝動，並要表達有自由去表達言論，並表達有權利去反對政府。他稱知道會有人看到，但認為影響力只屬輕微，因會被抹走。

案件編號：WKCC 2786/2024