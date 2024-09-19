國泰A350月初引擎起火　初步調查揭燃油管洩漏

國泰航空一架A350客機月初由本港起飛不足一分鐘後引擎起火，個多小時後緊急折返香港機場，事故為該型號客機全球首宗引擎事故。民航意外調查機構今日（19日）發表調查初步報告，披露起火引擎有燃油歧管軟管破裂，燃油可能因此洩漏，加上其他促成因素，或導致火勢蔓延至附近區域，若無及時發現並處理，更可能升級為更嚴重火災。

根據調查報告，相關客機為空中巴士A350-1041，於2019年製造，配備兩台勞斯萊斯Trent XWB-97渦輪風扇引擎。報告指，涉事CX383航班原定於本月2日由本港飛往蘇黎世，當時載有332名乘客及16名機組人員，於凌晨12時24分10秒起飛，約42秒後飛行員觀察到2號引擎出現火警警報，隨即跟隨系統執行緊急程序，關閉該引擎及釋放滅火劑，相關警報於59秒後被清除。報告續指，飛行員最初向本港空中交通管制人員通報了「MAYDAY」緊急情況，隨後降級為較次要的「PAN」緊急狀況，並與空管人員協調後啟動燃油排放程序，於同日凌晨1時40分29秒安全返回本港機場，機組人員及乘客均無受傷。

當局事後檢查發現，2號引擎內連接至第17號燃油噴嘴的次級燃油歧管，其軟管鋼編織護套出現破裂，軟管上有一個明顯孔洞，而引擎後核心艙部分觀察到黑色煙灰，反映存在火警迹象，兩個推力反向器整流罩的底部亦發現燃燒痕迹；另有5條次級燃油歧管軟管亦被發現金屬編織物磨損或內部結構塌陷。調查顯示，流向燃油噴嘴的燃油可能通過上述破裂軟管洩漏，加上氧氣的存在和熱源等其他因素，可能導致火勢蔓延至附近區域，若未及時發現並處理，可能升級為更嚴重的引擎火災，對飛機造成廣泛損壞，凸顯了相關軟管破裂導致燃油洩漏以至引擎火災的潛在風險。

當局已於事故翌日（3日）向歐洲航空安全局（EASA）發布安全建議報告，建議要求引擎製造商勞斯萊斯制定持續適航信息及檢查要求，以確保其適用性，對方亦已於本月5日發布緊急適航指令，要求對部分A350機隊進行一次性檢查。

報告亦指，在民航意外調查機構的調查員現場監督指導下，一家位於海外的專業測試機構，正對相關次級燃油歧管軟管進行檢驗與分析。當局表示，調查小組正詳細分析事故中收集到的數據和資訊，以確定事故情況、因由及促成因素，避免再發生同類事件，並確定進一步調查的範圍及方向。