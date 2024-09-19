跨部門葵涌搗3非法油站　檢值30萬元柴油

消防處聯同執法部門今日(19日)中午約12時，在葵青區一帶進行針對性打擊非法加油活動的聯合行動，並於葵涌昂運路搗破3個非法加油站，檢獲約12,000公升柴油，市值近30萬港元。行動中，消防處人員共發現一部無牌油缸車、一部持牌油缸車及大批入油工具，並截查3名1女，懷疑與案件有關。他們涉嫌違反《危險品條例》、《危險品（管制）條例》及《消防（消除火警危險）規例》，將會被檢控。

為保障公眾安全，消防處已暫停相關危險品車輛的牌照。相關牌照持有人一經被定罪，其牌照將被撤銷，以禁止相關車輛繼續運載危險品。同時，處方已將涉案的柴油檢走，並會向法庭申請充公。另外，警員於行動中截獲3輛懷疑涉及非法改裝的車輛，將拖往大欖涌車輛扣留中心作進一步檢驗。

消防處一向致力打擊任何形式的非法加油活動。處方重申，從事非法加油活動罪行嚴重。根據《消防（消除火警危險）規例》第19條，任何人為提供受管制物質以供轉注入汽車油缸的業務的目的，而在任何處所之內或之上管有或控制受管制物質，即屬犯罪。違者一經定罪，最高可被判罰款10萬港元及監禁6個月。

此外，在新修訂《危險品條例》下，柴油的一般豁免量為500公升。任何人士如製造、儲存、運送或使用超過豁免量的危險品，均須領有消防處根據《危險品條例》所發出的牌照。