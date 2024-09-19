區議員倡南區街市空置舖改社區設施　房署：涉更改用途需研究

市道不景，本港出現結業潮。在今日(19日)召開的南區區議會會議中，南區空置舖位及非住宅設施使用情況就成為議程之一。多名區議員都表示土地資源珍貴，空置舖位應加以靈活善用。建議改為社區設施或增設健身器材，以惠及有需要人士。房署代表指有關主張涉及更改物業用途，若要落實也要考慮土地契約和工程的可行性。

南區區議員何沅蔚指南區多個街市和商場出現吉鋪，根據當局提供南區街市檔位數字，區內食環署和房屋署的街市檔位總數是644個，當中吉鋪114個，空置率17.7%，即每10間舖有1.5間是吉舖，情況不太理想。就此她提出短、中期建議，例如設短租或臨時租約給青年試業，或加設展銷位推動消費氣氛、刺激人流，令街市更有活力。此外可定期宣傳政府最新政策或發放資訊、推廣季節時令產品等。長期建議則以香港仔街市為例，將G層和1、2樓的檔位重組整理並予以集中，然後騰出某樓層改作社區設施之用。她認為區內正面對人口老化，有關主張可惠及有需要人士。

另一區議員趙式浩指香港仔街市的吉舖率達16.81%，同時在2樓出現佔用位置的情況。他詢問署方可否讓非牟利團體或慈善機構暫時免費使用，以免地方被霸佔。區議員張偉楠指華富邨和石排灣邨近來出玩一些空置舖位空置，不少居民就反映，吉舖可否改作休憩用途，或增設兒童玩樂或健體設施。區議員陳榮恩形容物價是羊毛出自羊身上，詢問署方可否考慮調整公共街市的舖位租金和調整冷氣費。

食環署代表回應指，同意現有吉舖可供NGO作社區聯繫之用，冀可增加街市特色和活力，吸引不同年齡層的客戶。至於公眾街市檔位空置情況，當中可能涉及有檔販沒有積極營業，屬於執管問題，署方會多加留意。有關調整租金和冷氣費等主張，則會向政策組反映。

房署代表回覆指，房署一貫採用長幼共融的設計和理念，健身和遊樂設施都是整體布局，讓不同年齡都可一同使用。若把設施分散在不同的吉舖，恐怕未能達到原意和目的。有關空置物業改作長者活動室的倡議，涉及改變物業用途，署方要先探討工程的可行性，是否符合土地契約的限制，如果落實改裝，會視為社福租賃單位。他強調房署物業為照顧不同人士的需要，非住宅設施有適當的整體規劃，會盡量增加商業零售的比例。