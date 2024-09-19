董之英錯過甲組報名　學界班霸今屆或缺席綠茵場　校長致歉望酌情處理

有學界足球班霸之稱的仁濟董之英紀念中學，連續18年於沙田及西貢區甲組足球賽中奪得冠軍，更6次在全港學界精英足球比賽奪魁，不少港腳亦是出自該校。不過，該校或將缺席今屆的賽事，原因是由於校方教職員的疏忽，導致所有學界甲組比賽均無報名，學界足球賽事則在截止日後一天，即9月3日才提交參賽申請表格，最終被香港學界體育聯會沙田及西貢區中學分會拒絕接納報名。校方今日(19日)舉行「足球學生及家長心聲分享會」交代事情，承認校方行政事務，並希望賽事主辦方學體會可獲酌情處理。

校監黃偉健及校長黃攸杰在分享會上鞠躬致歉，黃攸杰承認今次的行政失誤是學校的責任，他與校方責無旁貸，指學校犯錯不應懲罰學生，並希望學體會可獲酌情處理，言語間曾多次落淚，並指願為事件負上責任，如辦學團體要求問責亦願引咎辭職。黃攸杰指出，事件源於保有報名系統密碼的上一任體育科主任，在離職交接及報名的過程當中都不合作，該老師在上學年收到教育局的警告信後自行辭職，離職前未有為學校報名參加賽事。

現任體育科主任林老師指，曾多次向該教師查詢系統密碼時，對方均表示「唔見咗密碼」，又拒絕透露報名截止日期等資訊，僅稱「報名冇咁快截止」。林老師直至9月開學時正式上任獲得登入權限時，才知悉報名限期已過，就算即時作出補救遞交申請亦已太遲。

黃攸杰續稱，如本屆缺席球隊要從甲組第二組別比賽開始重新打上甲組第一組別，等於要求該校足球隊學生被禁參加全港學界精英足球比賽兩年，其中有23名中六生今年已是最後一屆參與賽事，他們被迫經歷此等痛苦與失望亦實在令人痛心。他又表示，足球隊學生在得悉消息後均感失望及沮喪，更有不少學生要見社工，精神狀況令人擔憂。黃攸杰稱，將於明日(20日)出席與學體會中學理事會的上訴會議，期望主辦單位可酌情處理參賽申請，建議可以罰錢、扣分等方式處理，唯求不要讓學生辛苦訓練變得毫無意義。

黃偉健則認為，不少賽事報名都會有寬限期，但學體會卻不設相關措施，對此感到遺憾。他又指，對缺席一年學界對其他學校或無大問題，但該校校內有20%學生都由中一開始踢足球，學界比賽對學校意義重大。他續指，事件不但對董之英，亦對本港足球界發展有很大打擊，認為學體會舉辦賽事，應是愈多人參加愈好，反問嚴厲禁止學校比賽是否有違學體會的宗旨。

校董黃子文亦稱，足球的精英賽事中會有港隊，甚至其他本地或海外球會的總監觀賽，如得到賞識會是一個發展的機會，惟今次因學校失職，很大機會令學校球隊學生在中學生涯中留下遺憾，希望不要因學校的過失而耽誤學生前途，強調今次是請求而非抗辯，希望學體會懲罰學校、校長、校監，而非學生。