南區迎熊貓連串活動　頭炮推三旅遊路線　另有一系列優惠

因應本港增添四位大熊貓成員，加上配合落實無處不旅遊主張，南區議議會今日(19日)討論「南區樂悠悠，處處有熊貓」的主題活動。區議員張展聰指，第一項推出的活動，是《南區樂悠悠》的小冊子介紹的三條旅遊路線，分別是有關南區著名古蹟，讓遊客感受南區深厚的歷史底蘊的「古蹟漁港線」；緩步細賞南區明媚山海風光的「慢活優悠線」；更提供多個文藝「打卡」熱點，讓遊客提升品味的「文青風采線」。提振地區經濟工作小組亦會聯繫商戶推出一系列優惠。

區議員張偉楠指，南區增添四位國寶級的大熊貓新成員，工作小組和區有團體與海洋公園籌備一系列的慶祝活動，明日(20日)在海洋公共舉行一項啟動禮後，一輛以熊貓圖案布置的巴士會接載主禮嘉賓，由海洋公園前往香港仔巴士總站，向市民派發載有熊貓圖案的記念品。熊貓巴士亦會於9月中至11月，為市民提供港島75號巴士線的服務。由於75號線只得早上及傍晚共6班車，其他時段熊貓巴士會改由73號線行駛。

緊接的熊貓彩艇漁港情，則是傳統的舢舨遊，化身熊貓的舢舨會在香港仔避風塘接載街坊，由9月中旬開始可網上免費登記750個名額，當中會預留75個供區內有需要家庭，在9月29日至10月1日的指定時段乘搭熊貓綵艇興民同樂。同時在香港仔港濱兩岸都有燈飾、大型LED熊貓天幕及75隻活潑熊貓布置，增添歡樂氣氛。

為積極響應處處有熊貓系列活動，區內商戶推出可愛熊貓造型的茶果、桂花糕、大菜糕、椰汁糕和芝麻糕等甜品和小食。此外，舉行名為「筆尖繪夢」的南區中小學熊貓繪畫比賽，以展現同學們的創意和藝術才華。得獎作品獎者將會於香港仔大道與湖南街交界的行車天橋下展出。此外，南區吉祥物會「樂雨」化身為熊貓飼養員，以不同形式現身多個熊貓主題的慶祝活動，讓市民及遊客「打卡」。