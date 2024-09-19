「沙田精神號」本月下旬重回沙田　預算所限展期僅延至明年2月

「沙田精神號」復古飛機即將重回沙田！沙田區議會今日(19日)召開會議，討論作為區內打卡地標的「沙田精神號」藝術裝置的工作進度。沙田民政事務處指有關項目雖得到眾多團體的支持，然而礙於預算所限，難以落實長期展示該藝術裝置的主張，故決定把原定3個月的展期，延長至明年2月中下旬。

沙田區打卡地標的預算開支為120萬港元，有關項目在2024年6月招標，結果由一間具豐富設計經驗的建築公司中標承辦項目。承辦商的設計以「沙田精神號」的原型為基礎，糅合現代藝術原素打造一座約9米乘8米的藝術裝置。針對有區議員提出長期展示的主張，承辦商認為若製造一座於戶外場地永久展示的藝術展品，需採用合適物料以提升展品的堅固及耐用程度，如此一來造價勢必大幅提高，如果藝術裝置需遷移到其他場地展示，更牽涉拆卸、搬運及重新組裝的額外支出，現有預算未能應付。

按原初計劃，「沙田精神號」將於9月下旬開始在沙田大會堂及沙田圖書館中間的平台，作為期三個月的公開展示。沙田社區基金會已加入與民政處合辦該項目並提升燈光效果，並延長展示期至2025年2月中下旬，期間民政處計劃舉辦相關活動以推廣「 沙田精神號 」藝術裝置，盼此舉可吸引更多遊客、讓更多市民了解「沙田精神號」的歷史及背景。此外，今年沙田區聖誕及農曆新年燈飾在設計上也會加入飛機或飛行元素，令兩項活動產生協同效應，彰顯飛行主題 。