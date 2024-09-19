屯馬綫洪水橋站獲批涉逾66億元　政府向港鐵批出8.2公頃物業發展權

屯馬綫洪水橋站項目於本周二(17日)獲行政會議批准財務安排。政府今日(19日)表示，洪水橋站項目以「擁有權」模式推展，港鐵公司負責項目的融資、設計、建造、營運和維修。政府在獨立審核顧問的協助下，已審視和核實港鐵公司提供的項目財務預算，洪水橋站項目預算約為66.39億港元(按2024年9月價格計算)。政府將向港鐵公司提供財務資助以推展項目。

行會日前批准向港鐵公司批出洪水橋/厦村新發展區第28A及28B規劃區約8.2公頃用地作住宅及商業用途的物業發展權，以及將來從按「設有鐵路」基礎評定的十足市值地價中，扣除一筆固定總額98.5億港元(按付款當日價格計算)，作為對港鐵公司推展項目的財務資助。運輸及物流局與香港鐵路有限公司隨後簽訂工程項目協議，預計項目於今年動工，2030年竣工。

洪水橋站將會成為屯馬線天水圍站和兆康站之間的一個中途站，主要服務未來位於北部都會區西面的洪水橋/厦村新發展區，為鄰近居民提供多一種出行選擇。現時，在繁忙時段由洪水橋/厦村新發展區利用路面交通往返天水圍站或兆康站需時約20至25分鐘。洪水橋站啓用後，以鐵路行走相同路程預計需時僅約4分鐘，從而為新發展區全面發展後約22.6萬總人口帶來龐大的運輸效益。