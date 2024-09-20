長者及SEN走失個案上升　智蹤計劃年底分發3000定位裝置

全港認知障礙症患者失蹤人數由2020年的290人，增至2023年的444人，增幅高達約53%。東九龍總區的有特殊教育需要的學生(SEN)失蹤案亦從2022年的26宗升到2023年的42宗，增長達61.5%，而精神無行為能力人士(MIP)失蹤案也由2022年的69宗增至2023年的79宗，增長14%。防止長者及有特殊需要人士走失的智蹤計劃利用藍牙定位裝置，目標是在今年底前分發約3,000個裝置予有需要家庭。

智蹤計劃受惠者丈夫陳觀明表示，太太3年前患上認知障礙症，有多次失蹤紀錄，很多時候一轉眼就會不知所終。由於擔心太太走失，陳會減少與太太外出，但太太會時常尋找機會獨自外出，安裝智蹤計劃裝置後才敢每日與太太外出做運動及散步，陳太變得開朗，亦沒有再自行離家。

中華基督教會基順學校家教會主席林燕表示，患有唐氏綜合症的15歲兒子正在訪問前的早上獨立地練習到油麻地外展中心上課，由於有了定位裝置，她便可透過裝置得悉兒子位置，有信心讓兒子嘗試獨自前往。兒子不抗拒攜戴裝置，因為知道家人會放心自己可獨自外出。

東華三院社會服務科區域主任(九龍東)王燕萍女士指出東華三院轄下服務中心服務對象包括了認知障礙症老人及MIP，十分符合參加智蹤計劃，亦時常有走失的例子發生。中華基督教會基順學校副校長李蘭花表示，校內學生放學後走失時有發生，有參與計劃的家長反映裝置有助學生提升獨立生活技能，因為家長可以在手機上了解學生去向，放心讓學生自行上學，提升學生自信心。

計劃由2022至2023年間分發了500個裝置，至今年8月已分發了1,300個裝置。而智蹤聯盟將於本月28日正式成立，讓智蹤計劃的訊息及資源更加有效發放及傳播。