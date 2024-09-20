東方日報A1：空置公屋翻新單位搞半年　等上樓悲歌慢延

本港公屋輪候時間長逾5.5年，現時香港房屋委員會管理的公屋單位數超過82萬個，每年因各種原因收回的單位接近兩萬個，單位經翻新後會再出租，申訴專員公署昨日宣布，會主動調查當局收回公屋單位再作編配的流程與安排，現時房屋署翻新一個空置單位的工作指標為44天，但有小部分單位超過100天才完成，更有個案翻新期達197天。議員梁文廣指，翻新空置單位對於公屋流轉非常重要，房屋署亦正檢討如何優化翻新工作，期望房屋署盡快完成及公布，否則以現有趨勢推算，當局難以短時間內縮短翻新時間。

申訴專員公署指出，2023至24年度，房委會編配約2.36萬個單位，當中包括約1.97萬個收回單位。隨着當局近年着力加強打擊濫用公屋行為，預期有更多單位被收回。不過，公署留意到，房委會現時翻新一個空置單位的工作指標為44天，惟過去3年，翻新空置單位的平均所需時間接近該指標；有小部分卻遠超指標。

申訴專員陳積志表示，會詳細審研當局收回公屋單位以再作編配的流程和安排，包括翻新單位以再作編配的具體工序等，並在有需要時提出適切的改善建議。申訴署強調，房委會和房協收回及翻新公屋單位的流程是否妥善及具效率，直接影響到正在輪候公屋的家庭能否盡早入住公屋。

梁文廣今年5月曾就相關情況在議會向當局提出質詢，發展局曾指，過去3年翻新空置單位平均需時45天，稍高於工作指標的44天；房署解釋，去年首3季有近5,000多個公屋租戶因購買資助出售房屋而騰出其單位，較過去兩年的平均數量高出約3倍；個別區域在去年5至7月的3個月內，更錄得雙倍增長。由於空置單位數量在短時間內急劇增加，令個別區域翻新工程的工作量超出該區域承辦商的短期能力。房屋署已在檢討處理翻新空置單位的流程及標準，以加快工程進度，料今年內完成。

梁文廣表示，去年的情況比較特別，當局收回的單位數量急增，大量單位需要翻新，令房委會「預算失咗、做得慢咗」。惟房屋署可先處理單位狀況相對簡單的翻新工程，狀況較複雜的個案，例如樓齡高、甩漏多等，則再作編排，這樣應有助加快公屋流轉。他預計，以現有趨勢，房委會未必可以縮短翻新工程的時間，「近年打濫已收回幾千個單位，『綠置居』（昨日）又開始揀樓」，期望當局盡快完成及公布翻新工程的相關檢討。

他又談到「空置單位翻新津貼」早前已完成修訂，由原本只限樓齡不足21年的空置單位準租戶申請，擴大至所有樓齡的空置單位，梁認為對準租戶來說是好事，「自己做（翻新）更啱心意」。他指，房屋署可更早安排準租戶檢查空置單位，若準租戶認為舊租戶自行安裝的固定裝置及設備可以保留，而房屋署檢查後確認狀況良好，相關裝置及設備便毋須清拆，「例如間房，如果舊租戶用磚頭間，下手只要髹漆就可以繼續用，佢哋本身就要間房，慳時間又環保。」

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