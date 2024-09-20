日允獨立取樣監測核污水排海　華將恢復日水產進口

中國外交部周五（20日）宣布，中日主管部門近期就福島第一核電站核污水排海問題持續進行多輪磋商，達成4點共識。當中包括日方將確保中國等所有利益攸關國有效參與其中，以及這些參與國的獨立取樣監測、實驗室分析比對得以實施。中方將在有效參與國際原子能機構（IAEA）框架下的長期國際監測和參與國的獨立取樣等監測活動實施後，基於科學證據着手調整有關措施，逐步恢復符合規準的日本水產品進口。香港政府自去年8月起禁止源自福島等10個都或縣的水產品進口，環境及生態局稱，在保障食安前提下，會按科學證據評核可否逐步放寬現時措施。

中方通報指，日本政府去年單方面啟動核污水排海，中國作為最重要的利益攸關國之一，堅決反對這一不負責任的做法。根據中國相關法律法規和世貿組織規定，中方對原產地為日本的水產品採取了緊急預防性臨時措施。兩國主管部門達成的共識還包括日方明確將切實履行國際法義務，盡最大努力避免給人體和環境造成負面影響，並將持續開展海洋環境及海洋生態影響評估。基於中國等所有利益攸關國的關切，日方歡迎在IAEA框架下設立覆蓋排海關鍵環節的長期國際監測安排。雙方一致同意，本着對生態環境和民眾生命健康高度負責任態度，基於科學持續開展建設性對話，妥善處理涉及排放的關切。

內媒消息人士則指，中方堅決反對核污水排海的立場沒變，確保包括中國在內的利益攸關國實施獨立取樣監測，將有助中方及時獲得全面、真實、有效的數據，更有效和及時地阻止不合標準的排放。日方提出水產品輸華限制問題，但中方強調首先要進行獨立取樣等監測活動，此後基於充分科學證據着手調整有關措施。日本去年8月24日開始排放福島核污水，中國海關總署同日宣布，全面暫停進口原產地為日本的水產品，包括食用水生動物。

日本首相岸田文雄周五與國際原子能機構（IAEA）總幹事格羅西通電話，二人同意IAEA加強監測核污水排海，實施包括中國在內的參與國專家取樣等監測活動。日媒則指，日本和IAEA會允許核污水排海前，中國參與在福島第一核電站附近抽取樣本，同時增加抽取樣本的地點。日本政府已向中方傳達上述意向，正在就中國恢復進口日本水產品作最後安排。