打擊屯門黃毒賭罪案　拘捕55人檢95萬元毒品

屯門警員於9月17至19日，以情報主導方式展開代號「速船」的執法行動打擊黃賭毒罪案。警員突擊搜查多個場所及罪案黑點，並搗破9個非法場所，包括2個懷疑製毒工場及毒品儲存倉庫、1間懷疑非法賭檔和6個懷疑賣淫場所及無牌按摩院。

行動中共拘捕55人，包括27男28女(19至84歲)，其中1人持雙程證。據悉，部分被捕人士有黑幫背韻。被捕人士分別涉嫌「製造危險藥物」、「販運危險藥物」、「經營賭博場所」、「在賭博場所內賭博」、「在賭場以外場所進行賭博」、「協助經營色情場所」以及「經營無牌按摩處所」等罪。

其中在反毒品行動中，警員經情報搜集及調查後，鎖定區內兩個分別當作製毒工場及毒品儲存倉庫的公屋單位。警員於本周二(17日)突擊搜查該兩單位，檢獲逾1.2公斤的懷疑可卡因、逾200支懷疑大麻二酚(CBD)的電子煙、2.8公升懷疑液態大麻二酚製成品(俗稱「太空油」)、小量冰毒及製毒工具、電子磅及大量可再封膠袋，毒品總值約95萬港元。行動中共拘捕2男2女(19至27歲)。

在冚賭方面，警員於昨日(19日)成功搗破以唐樓單位作掩飾的非法賭場，並拘捕20人，分別9男11女(28至60歲)。警員檢獲6張麻雀枱、逾5萬元現金及籌碼及賭具。

在掃黃方面，警員於本周一(18日)在新墟一帶掃蕩6個懷疑賣淫場所及無牌按摩院，共拘捕15名本地女子(34至60歲)，檢獲按摩床、招牌及大量避孕套等證物。據了解，相關處所經營數月，往往因被執法部門的行動掃蕩後，會轉移地點再次經營。她們分別以招牌及網上招攬客人。