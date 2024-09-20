匿名招聘廣告索求職者資料涉違例　私隱署查網上平台是否有責任

私隱專員公署巡查網上招聘平台，發現23則匿名招聘廣告可能違反《個人資料（私隱）條例》，已經對5間機構展開調查。私隱專員鍾麗玲今日(20日)在電台節目表示，被調查的5間機構情況較明顯，極有可能違反《私隱條例》規定，其他機構則會按情況決定是否需要正式啟動調查。

鍾稱，相關廣告招聘的職位，包括零售經理、接待員、行政人員及會計等。而調查方向除有否違反《私隱條例》規定外，亦包括是否公平和合法收集資料，以及有沒有向當事人透露收集目的及會否轉移資料等。網上平台有沒有責任，是公署的調查方向之一，調查仍在進行中，有關廣告是否需要下架仍言之尚早。

鍾續稱，招聘平台要小心相關招聘廣告，除可能涉及違反私隱條例規定外，亦有機會被不法之徒利用作詐騙工具，因此，應小心審視相關廣告，若僱主匿名招聘，平台應給予提醒，要求提高透明度，披露相關機構名稱，勿隨便刊登匿名招聘廣告。

另外，個人資料私隱專員公署打擊「起底」條文生效3年，最新數字顯示今年首8個月主動網上巡查發現80宗「起底」個案，比前年同期下跌90%，鍾認為情況顯示執法工作有成效，亦與社會氣氛轉趨平和及公眾的宣傳教育有關。