邀13歲女網友食大麻後乘機強姦　南亞青年罪成判囚7年半

21歲南亞裔青年認識13歲女網友，初次面見便被指帶她到住所，期間涉嫌趁女童食完大麻感到頭暈時，乘虛將她強姦。懷疑涉案青年否認一項強姦罪，經審訊後高院陪審團早前裁定被告強姦罪成。高院法官黎婉姫經提取相關報告後今（20日）判處被告監禁7年半。法官指過往有非禮案底的被告明顯沒有吸取教訓。

本案被告是馬哈茂德(Mahmood Mubeen)，現年23歲。被告於2015年來港，在16歲時干犯4項非禮罪，涉及觸摸女性下身。法官判刑時引述事主的創傷報告指，事主至今仍對男性有恐懼，影響與男性的關係，因此心理醫生建議事主持續接受相關治療。法官指被告與事主的年齡差距並非相當大，但沒有使用避孕套，令事主有懷孕和染上性病的風險。法官又指斥被告是有計劃地讓事主飲酒和吸食大麻，最終犯下本案。法官指被告來港不久便犯下非禮罪，被判感化令，但仍沒有吸取教訓，最終決定判處被告監禁7年半。

據控方開案陳詞指，事主X生於2007年，案發時13歲。2021年8月，被告透過社交平台Instagram帳戶認識X。同年8月25日，在被告威脅下，X應約跟被告見面。兩人在油麻地砵蘭街一處見面，被告之後帶X回家。被告在住所內，邀請X食大麻，事主最初拒絕，最終吸食了一口，隨即感到暈眩。

被告趁機吻X臉及胸部，甚至打算脫下X的短褲，X嘗試推開被告及試圖離開，被告見狀制止，並把事主推到床上，再強姦她。完事後，被告要求X不要把事件外傳。事件最終交執法部門處理。X應警員要求，再約見被告。被告現身，即被拘捕。調查發現，被告住所床墊上有血漬，含X的基因；X胸圍內的混合物，亦驗出被告基因。

案件編號：HCCC 85/2023