議員指英樂隊Coldplay訪港有助演唱會經濟　倡政府做好交通配套

英國搖滾樂隊Coldplay明年4月在啟德體育園舉行演唱會。有立法會議員今日(20日)表示，Coldplay訪港有助香港「演唱會經濟」，惟認為港鐵屯馬線不足分流，建議政府提供付費旅遊巴分流，以及在九龍城碼頭新增航線。

立法會議員楊永杰接受電台訪問時表示，非常歡迎Coldplay選擇香港作為巡迴演出的其中一站，並開三場演唱會，對香港演唱會經濟、盛事經濟有很大幫助，香港過去一直以來缺乏大型容納5萬人的場館，現時只有體育園，Coldplay訪港可以是推動演唱會經濟的里程碑，如果做得好的話，其實會對全世界不同國籍知名歌手有參考作用，如果Coldplay來到香港，各方面都做得很好，觀眾又非常踴躍，相信其他歌手都會選擇香港作為他的巡迴演唱會的其中一站，從而帶動香港整體盛事經濟一個重要示範作用；亦認為做好盛事之前必須做好交通配套、餐飲和如何宣傳地區特色，可以預先做好有關的測試。

提到啟德體育園交通配套。楊永杰稱相信當局會在疏散工作方面有完善安排，期望當局盡快告知公眾，而個人認為純粹靠屯馬線去做疏散是未必足夠的，是否可以透過付費旅遊巴接載一些觀眾去紅磡站？因為紅磡站有過海隧道巴，還有東鐵綫，也可以疏散人流，甚至去到鑽石山站，透過觀塘綫去疏散人流，甚至一些付費的穿梭巴去到關口的安排，這些也是便捷到旅客的出行。

他又補充更關注是旅客「不是睇完(演唱會)即刻走」，希望當局推動九龍城美食或附近的餐飲設施，如果令他們留下來消費，提振經濟外，亦可以舒緩交通壓力。