「愛牙日」衞生署籲巿民年年檢查　重預防早發現早治療牙患

本港公營牙科醫療服務一直供不應求，市民被迫爭崩頭到場輪籌，被市民譏諷「等到牙都甩」。今日(20日)為全國愛牙日，衞生署呼籲市民每年最少檢查牙齒一次，實踐重預防、早發現、早治療牙患，守護口腔健康。強調口腔健康是全身健康的基礎，建議市民從日常習慣做起，保持口腔健康，做到「人人愛牙 年年檢查」，讓健康從「齒」開始。

國家衞生健康委員會將每年9月20日訂為「全國愛牙日」，今年的活動主題是「口腔健康 全身健康」，副主題是「全生命週期守護 讓健康從『齒』開始」。衞生署牙科服務主任顧問醫生許美賢表示，每個年齡階段都應該重視口腔健康，從小培養良好的刷牙習慣和健康的生活模式，每年進行口腔檢查以及早發現並處理牙患。牙齒缺失亦容易導致咀嚼困難，長遠影響身體健康，因此「保存牙齒」尤其對長者至為重要。此外，口腔健康與身體健康息息相關。蛀牙和牙周病等口腔疾病患者與心血管疾病、糖尿病和癌症等疾病患者的飲食習慣和生活方式有不少相同之處。為維持個人口腔及身體健康，除養成良好的口腔衞生習慣及定期進行口腔檢查外，亦要健康飲食，減少攝入高糖食品和飲料，並維持健康的生活方式，不吸煙和不飲酒。