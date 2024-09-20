美眾院准香港經貿辦認證法案　參院盡快推動審議

美國國會持續推出法案干涉香港事務，眾議院上周二（10日）表決通過《香港經濟貿易辦事處認證法》後，參議院外交關係委員會主席卡丁周四（19日）向美媒指，這是一個兩黨都支持的領域，希望盡快在參議院推動這項法案。

《香港經濟貿易辦事處認證法》要求美國行政部門在法案生效30天內認證包括設於華盛頓、紐約和三藩市的3個香港經貿辦，是否得以延長目前享有的特權、例外與豁免。若美國政府認證上述的香港經貿辦不應再繼續享有外交待遇，香港經貿辦需在180天內停止運作。若美國政府認為香港經貿辦繼續享有外交權利，香港經貿辦將得以延長一年的運作，或直到下一次進行評估的時間。法案獲眾議院通過後，將送交參議院審議及表決通過，再交由總統簽署才會成法。

眾議院通過法案後，中國外交部曾指中方對美方操弄涉港議題，打壓香港發展的惡劣行徑，表示強烈不滿和堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。中方批評法案把正常的經貿合作政治化、工具化，蓄意抹黑香港駐外機構，性質十分惡劣。中方敦促美方停止推進上述法案，以免對中美關係的穩定和發展造成更大的傷害。如果美方一意孤行，中方必將採取切實有力措施予以堅決反制。