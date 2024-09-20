男教師涉商場偷拍裙底　揭手機藏1500張春光照　判監16個月

已婚小學男教師於2022年中在旺角港鐵站上蓋的商場扶手電梯疑偷拍女子裙底春光，但被警員發現並拘捕，檢查其手機發現疑藏有裙底照超過1,500張，當中更包括小學女生。該教師其後承認在約1年多內多次偷拍不同女子，當中包括他任教的學生、同事，甚至在太空館任演講嘉賓時偷拍女職員裙底。該教師最終被控18項有違公德行為等罪，今（20日）於區院承認當中13罪涉及283張裙底照，被法官嚴舜儀判監16個月。

被告梁榮燊(36歲)被控5項有違公德行為及13項非法拍攝及觀察私密部位罪。他於昨日承認當中的13罪，餘下5項非法拍攝及觀察私密部位罪則獲准於法庭存檔。被告已婚並育有一名3歲兒子，辯方求情指被告於案發後只能當散工，並飽受精神壓力，且要面對苛刻的保釋條件，望法庭可考慮索取其他報告並予以輕判。辯方又稱被告因工作壓力而犯案，且在案發前已尋求精神科醫生協助。被告希望可盡早出獄讓他可看到兒子成長。

法官判刑指承認的控罪中共有10名事主，當中包括小學生，部分更是被告曾任教的學生及被告的同事，案件涉及違反誠信。雖然案發至今逾兩年，任何被告人均會面對壓力，而被告因案件要轉為任兼職等亦非減刑因素。法官又指被告於案發前已因工作壓力需尋求精神科醫生協助，但他卻不願放棄教職處理壓力，故並非減刑因素。法官最終就13項控罪判監16個月。

案情指任職小學教師的被告於2022年7月20日，在旺角港鐵站B4出口尾隨女子X，並一路行至T.O.P. 商場地下樓層之扶手電梯上，期間被告曾把手機放在X的裙底，但期間被巡邏的警員發現。警員上前截查並發現被告手機內有拍到X臀部的照片，警員亦發現內有其他懷疑裙底照。被告於被捕時稱「我係工作壓力大，所以先影個女仔裙底」，其後承認手機內有他於2021年5月至2022年7月偷拍不同事主的裙底照。被拍攝的事主當中，包括多名不知名的校服女生，有部分為他任教的小學女生；其中一名被告的女同事；以及被告在太空館任演講嘉賓時拍攝的太空館女職員的裙底照。據法官透露，現時控罪涉及的裙底照共有283張。

案件編號：DCCC 851/2023