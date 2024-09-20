涉網上屢發煽動意圖內容　無業漢認罪判囚14個月

一名58歲男子被指在23條立法後，在社交媒體發布煽動內容，包括促特首李家超及國家領導人下台。他被控「明知而發布具煽動意圖的刊物」罪，今（20日）於西九龍裁判法院承認控罪，被總裁判官蘇惠德判處監禁14個月。

58歲被告區建威，報稱無業。案情指，被告今年3月23日至6月19日間透過Facebook、YouTube及前稱Twitter的X共4個帳號發布239段訊息，包括以非煽動的中文或韓文歌曲製作影片並加插煽動陳述。訊息提及要國家領導人下台、李家超下台及革命無罪等。被告於被捕後承認發表政治宣言。

裁判官判刑時指，貼文主張推翻中央政權及特區政府，又提及台灣問題和敏感日子，明顯是挑戰國家主權；被告多次詆毀及咒罵領導人、特首和執法部門，目的是挑起別人離叛和蔑視。他反覆提倡以革命去實現理念，危害國家安全，被告又在無隱藏身份下犯案，實屬目無法紀。裁判官又指被告有一項類同的紀錄，可被視為加刑因素，經加刑及認罪扣減後共判囚14個月。

案件編號：WKCC 2719/2024