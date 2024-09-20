多次強姦女友5歲女兒　七旬漢被判囚9年

一名七旬漢自2005年起，涉嫌藉詞玩「拮雞雞」遊戲，多次性侵外遇女友的年幼女兒，包括強姦及摸私處，又要求女童為他口交。他於早前在高院承認強姦、非禮等共6罪，今（20日）被高院法官游德康判監9年。法官直斥被告與事主的年紀相差大，且涉及違反誠信，亦沒有使用安全措施。但法官考慮到被告的年紀、案件至今事隔超過10年，及無須事主作供故給予酌情扣減。

現年75歲被告秦廣球，已退休。他承認兩項強姦、兩項向16歲以下兒童作出猥褻行為及兩項非禮罪。法官引述事主的報告顯示她有創傷後遺症、抑鬱及有自殺傾向。事主亦在案發後有自殘行為且情緒低落並影到其社交，並感到無助。至於被告方面，報告則顯示他已感後悔且重犯機會低。

女事主X在深圳出生，與母親Y在深圳居住，其父親則在港工作。案情指2004年，Y與被告疑有外遇，被告搬到Y附近居住，並會代Y照顧X。自從X約4歲起，被告經常觸摸她胸部及陰部，要求X為他口交，更把震蛋放進X陰部。2005年，被告要求X觀看色情影片，要X跟隨女演員為他口交，其後更要求與X在床上玩「拮雞雞」遊戲，把陽具插入X陰道。到X6歲時，被告為她洗澡，期間曾把震蛋放進X陰部。

到7歲時，X一家來港定居，被告同樣跟隨他們搬到香港居住。X指，她每周六會到被告家，每次被告都會非禮或強姦她。包括伸手入X校裙及內褲，指插X陰部，被告亦曾再要求玩「拮雞雞」遊戲。至2022年，X向生父揭露她遭被告性侵的事件。被告被捕後承認他曾非禮X。

案件編號：HCCC 8/2024