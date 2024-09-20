8月消費物價指數升幅2.5%　煙酒增20.8%　外賣加2.4%

本港政府統計處今日(20日)公布今年8月的消費物價指數，與一年前同月比較，上月整體消費物價上升2.5%，較對上一個月的的相應升幅相同。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數在8月的按年升幅，即基本通脹率為1.2%，亦與7月的相應升幅相同。港府表示，8月基本消費物價通脹仍然處於輕微水平。外出用膳及外賣的價格錄得按年上升，但升幅放緩，基本食品價格進一步微升。能源相關項目的價格繼續明顯下跌。其他主要組成項目承受的價格壓力仍然大致受控。

經季節性調整的綜合消費物價指數，截至8月止的3個月的平均每月變動率為0.6%，而截至7月止的3個月的相應升幅相同。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應的變動率均為0.2%。從細分指數分析，甲類、乙類及丙類消費物價指數在8月份的按年升幅分別為3.2%、2.2%及1.9%，而7月份的相應升幅分別為3.1%、2.3%及2.0%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，甲類、乙類及丙類消費物價指數在8月份的按年升幅分別為1.1%、1.2%及1.3%，在7月份的升幅則分別為1.0%、1.2%及1.4%。

另外，經季節性調整的甲類、乙類及丙類消費物價指數，截至8月止的3個月的平均每月變動率分別為0.8%、0.5%及0.4%，而截至7月止的3個月的相應升幅相同。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，截至8月止的3個月，經季節性調整的甲類、乙類及丙類消費物價指數的平均每月變動率均為為0.2%、0.1%及0.2%，而截至7月止的3個月的相應升幅則均為0.2%。

在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在8月錄得按年升幅的類別，包括煙酒上升20.8%、電力、燃氣及水上升4.8%、住屋上升3.3%、交通上升2.8%、外出用膳及外賣上升2.4%、雜項服務上升2.2%、雜項物品上升0.9%，以及基本食品上升0.8%。另一方面，綜合消費物價指數在二零二四年八月份錄得按年跌幅的類別為衣履下跌1.8%，以及耐用物品下跌0.9%。

政府展望將來，整體而言通脹在短期內應會維持輕微。本地的成本或會因香港經濟繼續增長而面對一些溫和上升壓力。外圍價格壓力大致上應會進一步放緩，儘管地緣政治緊張局勢可能會帶來不確定性。政府會繼續留意情況。