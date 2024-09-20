食署外判商前經理詐騙壓榨清潔工薪金　被判160小時社服令

廉政公署早前落案起訴食物環境衞生署(食環署)外判清潔服務承辦商一名前經理，控告他欺詐3名下屬清潔工人，訛稱公司錯誤計算他們的薪金，騙取他們在近兩年間交出薪金差額共逾38,000港元。被告今日（20日）在觀塘裁判法院被判160小時社會服務令。

被告蔡偉康(50歲)，耀發環境服務有限公司前合約經理，早前承認3項欺詐罪名，違反《盜竊罪條例》第16A條。法庭早前亦頒令被告須向涉案3名清潔工人賠償共逾38,000港元，即相等於被告在本案所詐騙的金額總和。

裁判官劉淑嫻判刑時稱，被告犯案出於貪心，案件亦屬嚴重，因為工人賺取的薪金不多，被告的行為猶如俗語所指的「於乞兒兜搶飯食」。基於被告有悔意，故判處社會服務令。

案情透露，被告案發時為食環署外判清潔承辦商耀發(耀發)的合約經理，負責監督該公司派駐西貢區的管工及清潔工人，並處理相關招聘及僱傭合約事宜。本案於2020年8月至2022年7月期間發生，被告在未獲耀發授權下，向3名清潔工人訛稱以散工形式和薪金聘請他們。被告其後向該3名清潔工人訛稱耀發錯誤計算他們的薪金，詐騙3人向他歸還部分薪金，金額共逾38,000港元。

廉署早前就有關工人的薪金事宜接獲貪污投訴遂展開調查，發現該3名工人實質獲耀發招聘為全職員工，理應獲較高薪金，但被告向三人訛稱他們只以日薪420港元或450港元獲聘為清潔散工。被告並沒有將從3人騙取的薪金退還給耀發。食環署及耀發在廉署調查案件期間提供全面協助。

被告今日在觀塘裁判法院被判160小時社會服務令。