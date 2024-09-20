西區反黑拘捕6名男子　4人涉非法禁錮淋紅油追債

西區執法部門今日(20日)執行代號「犁庭掃穴」反黑行動，突擊巡查區內娛樂場所，在全港多區拘捕6名(19至45歲)本地男子，其中4人涉嫌與一宗「非法禁錮」、「刑事毀壞」及「自稱三合會成員」案件有關，另外2人則與4宗於西區發生的非法收數「刑事毀壞」案有關，並扣查一輛涉案的私家車及檢獲犯案工具。

今年7月中，香港仔一名男子因欠債問題住所被淋紅油，至8月初事主在香港仔一間酒吧夜蒲消遣後離開時，遭3名男子挾持上一輛白色私家車駛離現場，途中該3名男子向事主自稱三合會成員及逼其還債，最後事主答應還債及獲釋，而該3名男子則逃去不知所終。

警員翻查大量閉路電視錄影後，成功鎖定涉案疑人，其中一名男子於8月初被捕。至今日另外4名涉案男子亦落網，且在其中一人住所附近尋獲涉案的白色私家車，正將該車扣留助查。該5名(20至45歲)疑犯分別報稱廚師、售貨員及冷氣技工，當中4人有黑幫背景。據了解，案中事主20多歲，報稱無業兼有黑社會背景，涉及20萬港元私人債務，他被挾持近一小時，期間疑犯叫他通知父母欠債一事，最終在將軍澳坑口釋放他。

另外於8月至9月期間，西區有4名住戶報案，指因欠債問題其住所被人淋潑紅色漆油。警員經分析和調查後，今日以涉嫌「刑事毀壞」拘捕2名(19及20歲)報稱無業的涉案男子，檢獲犯案工具及犯案時穿着的衣物。調查相信該2名疑犯透過網上搵工平台，被收數公司招攬到不同地點淋潑紅油，每次收取1,000港元酬勞。二人均有黑社會背景，他們正被扣留調查。