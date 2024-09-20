57歲男染麻疹　曾訪竹園廣場「一粥麵」　防護中心籲食客聯絡

病人曾到訪黃大仙竹園廣場內的「一粥麵」餐廳。(網圖)

57歲男本地確診麻疹，曾訪黃大仙竹園廣場內一診所及餐廳。因傳染性極高，防護中心對相關人士進行醫學監察。衞生署衞生防護中心今日(20日)正調查個案，患者未曾接種麻疹疫苗，非本港出生的市民因其可能未曾在童年接種麻疹疫苗。中心的調查仍然繼續。

個案涉及一名過往健康良好的57歲男子。他上月31日開始發燒及喉嚨痛，並於本月5日出疹。他分別於本月4日及7日到私家醫生求診，並於上周三(11日)到播道醫院求醫。他於上周四(12日)因持續發燒、咳嗽和喉嚨痛到伊利沙伯醫院急症室求醫，同日入院接受治療，並於翌日(13日)轉往該院隔離病房。病人的血液樣本經檢測後對麻疹病毒抗體呈陽性反應。病人經治療後情況穩定，仍然留院。

流行病學調查顯示，病人未曾接種麻疹疫苗，於潛伏期內沒有外遊。他的兩名家居接觸者現時沒有病徵。在病毒傳染期內，病人曾到訪黃大仙竹園廣場內的一間私家診所及「一粥麵」餐廳。中心會對該診所約4名人員及8名病人和該餐廳24名員工進行醫學監察，至今未發現任何人士出現病徵。

由於麻疹傳染性極高，中心已設立查詢熱線為該個案進行接觸者追蹤，中心呼籲曾於本月1日至本月7日上午7時至10時到訪位於黃大仙竹園廣場1樓S112號舖「一粥麵」餐廳的人士致電熱線，中心會提供適切評估和建議。