乙鏈惡菌增30人中招累計70宗　55患者留醫　其中3人情況嚴重

乙鏈惡菌增30人中招累計70宗，55人留醫，其中3人情況嚴重，另外3名有長期病患人士已去世。衞生署衞生防護中心今日(20日)表示，近日醫院的監測數據顯示每日侵入性乙型鏈球菌的確診人數已漸趨穩定，正繼續跟進侵入性乙型鏈球菌感染的最新情況，並呼籲市民提高警覺，尤其注意接觸或處理生的淡水魚時應戴上手套，以及避免食用未徹底煮熟的淡水魚。

中心在過去幾周一直密切監測感染侵入性乙型鏈球菌的入院個案數字，並對病人樣本進行了基因序列分析以確定基因序列型283(簡稱ST283)的感染人數。自上周五(13日)及本周一(16日)的匯報後，中心今日再確認30宗早前入院的個䅁屬ST283，分別為16男14女，年齡介乎36至95歲，他們主要出現敗血症(19人)及關節膿腫(11人)。連同早前公布的40宗ST283感染個案，是次群組涉及累計70名病人，分別居於全港18區，全部70名病人在上周二(10日)前發病，當中54名病人本身有長期病患。70名病人當中，19人已出院，45名留院病人情況穩定，3人情況嚴重，另外3名有長期病患人士已去世。

中心的流行病學調查顯示，58宗個案在病發前曾接觸或處理生的淡水魚(當中6人報稱處理生的淡水魚時手部帶有傷口)、8宗個案不排除進食未徹底煮熟的淡水魚，並非淡水魚魚生，另外4宗個案的詳細接觸史有待調查。

此外，70名病人當中沒有從事魚販、漁業養殖相關工作，兩人為廚師，曾處理生的淡水魚。由於病人分別居於全港各區，而相關淡水魚購自16個不同地區共36個街市，中心認為受影響的淡水魚可能涉及批發層面。中心早前在長沙灣副食品批發市場的淡水魚市場採集的環境樣本的化驗分析工作仍在進行，而漁農自然護理署未發現批發市場的淡水魚有任何異常情況。另外，中心對超過1,500名相關從業員進行醫學監測，未發現任何從業員有出現病徵。食物環境衞生署已加強相關街市的清潔消毒。