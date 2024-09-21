技術能力及表現低分標價者中標　業界人士料與特殊要求有關

當局指有6項工程是批予技術能力及表現最低得分者，業界人士相信工程質量是符合合約的標準。

「雙信封」招標制，即發展商需以獨立信封，分別提交設計建議書和價格建議書，並將按項目設計打分。據當局向立法會議員提交的書面回覆表示，當局在過往5年透過「雙信封」制度招標，每年平均約有30項工程，其中有6項工程是批予技術能力及表現最低得分者。有業界人士表示，現行招標制設有下限分數，有低分投標者仍能中標，或與價格及特殊要求有關，相信他們的工程質量是符合合約的標準。

該文件指，政府過往5年透過「雙信封」制度招標所批出的工務工程合約中，每年平均約有30項工程，是批予技術能力及表現最高得分者，分別佔整體工務工程項目的數量和金額約40%和60%，涉及的總合約金額約為480億港元。倘若計及批予技術能力及表現前3名的得分者，則每年平均約有60項工程，分別佔整體工務工程項目的數量和金額約75%和85%，涉及的總合約金額約為690億港元。

不過同期每年平均約有6項工程是批予技術能力及表現最低得分者，分別佔整體工務工程項目的數量和金額約8%和9%。當局指評標機制已就投標者的技術能力及表現設定合格分數，此機制確保中標者具有一定的技術能力以承接有關工程項目。

香港建造業總工會理事長周思傑表示接受東網訪問時指，現時招標制設有下限的分數，當局在收到標書後，是會篩走不合格、低於下限分數的標書，所以能繼續留下來的標書仍然會在當局下限分數內，是達到政府的要求，他坦言「有政府的監管，低分投標者差極有限，做出來的工程仍有質素」。

他又補充有低分投標者可承接有關工程項目，估計涉及其他因素，價錢是一個因素，另一個因素有關工程項目或有特殊的要求，是該公司才可以做到，是有機會影響中標情況，而且在全年來說，比率相對偏低的，相信有特殊因素令投標者中標。