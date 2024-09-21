東方日報A1：生態噩夢　覆核都冇用　新田科技城硬上弓

北部都會區重點項目新田科技城昨日突然宣告啟動。政府指，行政長官會同行政會議已核准新田科技城分區計劃大綱草圖、米埔及錦綉花園分區計劃大綱草圖和牛潭尾分區計劃大綱草圖，「創科發展不能蹉跎歲月」，昨日立即將項目大綱草圖刊憲、並就新田科技城的兩個地盤項目招標。然而，有團體8月已就新田科技城的環評報告入稟高等法院申請司法覆核，指政府擴充發展範圍後沒再進行諮詢，違反《環評條例》。有議員支持政府行動，認為新田科技城發展面積大，可分階段推行，沒理由讓其他可施工的部分白白等待；但有團體卻擔心，假如將來司法覆核成功而導致停工，政府前期收地、開發等工作開支或損失慘重。

根據當局批出的3張分區計劃大綱圖，新田科技城分區計劃大綱核佔地1,004公頃，當中約44.78公頃、4.46%面積為甲類住宅（最高地積比率為6.5倍或6.8倍）；約超過五分之一、210公頃劃作「創新及科技」用途。另外，該區將設三寶樹濕地保育公園彌補生態功能和承載力。

對於環評報告面對司法覆核挑戰仍進行地盤平整和相關工程招標，發展局表示，項目已經過充分研究和諮詢，合法合規、專業全面。局方指出，項目對創科發展有策略重要性，社會亦有強烈聲音表示創科發展必須提速，不能蹉跎歲月。當局又指，會如期在今年年底就新田科技城首階段土地平整及基礎設施工程向立法會財務委員會申請撥款，預期首批創科用地於2026年完成平整。年底政府申請工程撥款時，會一併就三寶樹濕地保育公園第一期的設計工作申請所需款項。不過，首階段工程撥款不會包括填塘，政府不會在2026/27年三寶樹濕地保育公園工程開展前進行填塘工程。

新田科技城發展計劃屬《環境影響評估條例》規定「須有環境影響評估報告的主要指定工程項目」。過往環評報告若被提請司法覆核，相關工程須暫停直至覆核完成，近年曾有環保團體批評政府將工程「斬件」繞過環評。

議員劉國勳支持政府的做法，認為以往暫停整個計劃的做法「不健康」，應該做得幾多得幾多。他指出新田科技城發展面積大，因此可以分階段推行，又表示沒理由讓其他可施工的部分白白等待。被問到假如未來被成功司法覆核會否令部分土地面積「穿窿」，他指出政府會調整計劃，整體上不影響發展。

本土研究社成員陳劍青擔心，假如將來司法覆核成功而導致停工，政府前期收地、開發等工作開支或損失慘重。城規會曾就相關大綱草圖展開兩個月的公眾諮詢期，當中反對意見佔接近九成。陳認為，政府應正視社會意見。他指出環評報告忽視該區農地資源，目前亦未能評估實際創科需求，建議政府精準發展、減低規模。政府指，新田科技城是北都的「旗艦項目」，預計可提供約16萬個就業機會、約5萬個住宅單位。

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